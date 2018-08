Andora Jazz Festival 2018

Si aprirà con un tributo a Federica Tassinari la quinta edizione del festival Andora Jazz nei giardini di Palazzo Tagliaferro. L’evento musicale era stato ideato proprio dall’artista recentemente scomparsa. Nel suo ricordo si riuniranno ad Andora grandi nomi del panorama jazz che hanno aderito all’invito dell’Associazione AndorArte.

Il tributo aprirà un cartellone di concerti di altissimo livello. Fra gli ospiti David Helbock Trio, che ha inserito Andora fra le tappe del suo tour mondiale, Aserekò Latin 5tet e il B B B Trio, formato da Boltro, Battisti, Barbieri. Confermati i laboratori musicali dedicati ai bambini da zero a 14 anni diretti da Roberta Garrione. In occasione del Festival la Cappelletta di Palazzo Tagliaferro accoglierà la mostra fotografica “Fate che la memoria” di Gianni ed Eleonora Pastorino che inaugurerà il 23 agosto alle ore 18.

Il festival, giunto alla quinta edizione, è organizzato dall’Associazione Culturale AndorArte, con il Patrocinio del Comune di Andora, della Provincia di Savona e della Regione Liguria.

Il tributo a Federica Tassinari, cantante jazz originale e graffiante, ma anche direttrice di coro e compositrice, che, con le sue peculiari caratteristiche, tanto ha dato alla scena del jazz italiana, si intitola “Fed Friends”: il 23 agosto si alterneranno gli amici musicisti e i suoi coristi per renderle omaggio nella serata inaugurale del festival.

Ci saranno i grandi musicisti e amici con cui ha condiviso l’emozione di tanti concerti e che vogliono esprimere attraverso la musica tutto il dispiacere per un’assenza che pesa umanamente e professionalmente. Ogni amico condividerà un aneddoto, una storia, un pensiero da far rivivere sul palco, creando una serata di emozioni che andrà oltre il dolore, e che vuole regalare tanta ottima musica, proprio come “Fede” avrebbe desiderato.

Sul palco vi sarà un alternarsi di formazioni che partirà con il Double Trust Choir, il coro nato con la direzione di Federica Tassinari, continuando con grandi nomi del panorama jazzistico italiano che hanno negli anni condiviso con lei un percorso artistico. Tra loro, Marco Battelli, contrabbasso; Claudio Capurro, sax; Rodolfo Cervetto, batteria; Federico Fugassa, contrabbasso; Simone Monnanni, contrabbasso; Mauro Vero, chitarre; Loris Tarantino, pianoforte e Riccardo Zegna al pianoforte.

Per la serata fotografi Eleonora e Gianni Pastorino hanno ideato un omaggio fotografico. Saranno, inoltre, presenti i componenti della scuola Pantamusica di Imperia, che con Federica hanno avuto un lungo percorso di collaborazione artistica.

Per informazioni e iscrizioni sarà possibile rivolgersi al personale presente presso il gazebo di AndorArte, ai giardini Tagliaferro, a partire dal 23 agosto oppure via e-mail all’indirizzo andorarte@gmail.com.