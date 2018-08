Amedeo Minghi in concerto al Dreams Festival

Mercoledì 8 agosto alle 21.30 il Giardino del Principe di Loano accoglierà quello che è considerato uno fra i cantautori più rappresentativi nel panorama della musica italiana d’autore: Amedeo Minghi.

Il concerto rientra nell’ambito del Dreams Festival, la rassegna di grandi eventi promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna che per tutta l’estate animerà le serate del Giardino del Principe.

I biglietti sono disponibili in vendita con il circuito Ticket One (online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita affiliati) o presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150, che è aperto tutti i giorni in orario continuato dalle 9 alle 20 e dalle 21 alle 23.30 (al sabato sera chiusura alle 24). Per informazioni contattare il numero 019675848 o inviare un’e-mail a mondadoriloano@gmail.com.

Un melodista visionario, uno dei più grandi autori e interpreti della nostra canzone, con una personalità romantica, da sognatore, che spesso, come è accaduto in passato, supera le mode contingenti per offrire al pubblico opere che non seguono logiche di mercato, ma sono semmai contraddistinte da uno stile personale d’interpretazione dall’alto profilo comunicativo. Amato da più generazioni, grazie alla composizione di melodie d’indescrivibile bellezza che creano ponti tra la gente.

Per maggiori informazioni sullo spettacolo è possibile contattare Dimensione Eventi al numero 0112632323 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19).