“Alzheimer, parliamone insieme” – Famiglie, operatori ed esperti si incontrano

Alla sala al piano terra di Palazzo Tagliaferro si svolge l’incontro “Alzheimer, parliamone insieme” organizzato dall’Associazione Famiglie Malati Alzheimer del Ponente Savonese con il patrocinio del Comune di Andora.

“Crediamo che questo incontro sia un’importante occasione di confronto su questo tema, soprattutto per i familiari – spiega l’assessora alle Politiche Sociali Patrizia Lanfredi e offrirà spunti su come affrontare una malattia molto diffusa nella nostra regione e che coinvolge in maniera pesante non solo il malato ma anche i familiari, che nella maggior parte dei casi si trovano a gestire da soli la difficile quotidianità di un malato in cura dal punto di vista sia psicologico sia pratico”.

La malattia è in continua ascesa e la forma di demenza più diffusa: si stima che tra il 4 ed il 6 percento delle persone con più di 65 anni sia affetto da Alzheimer e l’invecchiamento della popolazione residente in Liguria ha come naturale conseguenza un aumento del numero dei soggetti che ogni anno possono ammalarsi.

“È rilevante far conoscere la malattia organizzando attività di comunicazione sulla stessa allo scopo di sensibilizzare, sviluppare consapevolezza e solidarietà pubblica – afferma la dottoressa Patrizia Paccagnella Gamba – ‘Parliamone insieme’ significa non sentirsi soli di fronte all’incombenza della malattia e creare dei legami positivi tra il cittadino e le istituzioni”.