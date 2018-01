“Fino all’ultima spiaggia” 1° Raduno nazionale in fuoristrada ad Andora

Domenica 21 gennaio, a partire dalle 8.00, con la collaborazione del Comune di Andora, l’Associazione Bagni marini, l’Associazione Albergatori, il Circolo Nautico, la Capitaneria di porto, il contributo degli sponsor, dei Comuni toccati dalla manifestazione, delle Associazioni che interverranno e col lavoro dei Soci, il 4wd Promotion aprirà alla prova dei fuoristrada che vorranno partecipare le stupende spiagge di Andora in occasione del 1° Raduno nazionale in fuoristrada denominato: “Fino all’ultima spiaggia”.

L’arenile verrà “sconvolto” per realizzare percorsi alla Dakar e permettere a tutti, Suv compresi, di guidare come i piloti delle più famose gare africane ma in assoluta sicurezza.

I veicoli verranno suddivisi in due gruppi e quelli non impegnati sulla sabbia potranno effettuare un percorso fuoristradistico-panoramico-enogastronomico alla scoperta dell’entroterra, di paesaggi (tempo permettendo) suggestivi e dei prodotti tipici locali.

Ovviamente, dopo la pausa di mezzogiorno, i gruppi saranno invertiti e tutti potranno avere pari opportunità.

Grazie, poi, alla partecipazione straordinaria delle Toyota ufficiali della Federazione Italiana Fuoristrada, anche gli spettatori potranno vivere le stesse sensazione dei piloti sedendo a fianco di qualificati istruttori di 4×4 presenti per l’occasione che li accompagneranno in un giro del percorso.

Ovviamente, a corollario della giornata, non mancheranno premi, gadgets e ricche dotazioni per tutti i partecipanti.

Finita la manifestazione i mezzi operatori dell’organizzazione cancelleranno accuratamente ogni traccia e restituiranno le spiagge perfettamente sistemate e lisciate come e forse meglio di prima.