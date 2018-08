Allo Yacht Club Marina di Loano “Happy Hour sul Mare” con Rudy Mas Dj e Gabry Sax

Loano. Nuovo appuntamento con gli “Happy Hour sul Mare”, gli apericena dello Yacht Club Marina di Loano che uniscono un ambiente elegante e raffinato con una meravigliosa vista sul mare e specialità uniche create da grandi chef.

Venerdì 31 agosto a partire dalle 19.30 sulla terrazza dello Yacht Club si potranno gustare i deliziosi piatti preparati dallo chef Florjan Zaja e dalla sua brigata utilizzando prodotti freschissimi e a “chilometro zero”.

Gli ospiti musicali di questa settimana saranno due Rudy Mas Dj e Gabry Sax, che abbinando mixer e sassofono daranno vita ad un incredibile fusione di generi e stili diversi.

Quest’anno gli “Happy Hour sul Mare” troveranno spazio sulla terrazza di ponente, sulla quale è stato realizzato un nuovo e più ampio chiringuito che, per tutta l’estate, sarà il punto di riferimento degli eventi che animeranno lo Yacht Club.

Gli “Happy Hour sul Mare” torneranno regolarmente tutti i venerdì con ospiti ogni volta diversi per un’esperienza di divertimento sempre nuova e coinvolgente. L’ingresso agli “Happy Hour sul mare” ha un costo di 25 euro e comprende una consumazione (la seconda ha un costo di 10 euro). In occasione di ogni serata sarà possibile parcheggiare gratuitamente all’interno di Marina di Loano. Per informazioni contattare il numero 019.669264 o inviare una mail a ristorante@marinadiloano.it o a silvia.rosso@marinadiloano.it.