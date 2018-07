Alice Zannoni presenta “L’arte contemporanea spiegata a mia nonna”

Proseguono i “Mercoledì d’Autore”, la nuova rassegna letteraria organizzata dalla Libreria del Conte con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo e Cultura. Mercoledì 11 luglio Alice Zannoni presenterà il suo volume “L’arte contemporanea spiegata a mia nonna” (NFC Edizioni). Dialoga con l’autrice Stefano Sancio.

Con un divertente e serrato dialogo con la nonna novantenne la giovane e affermata esperta d’arte contemporanea guida alla scoperta delle maggiori opere del Novecento, raccontando con semplicità e autorevolezza cento anni di storia dell’arte, svelandone i fondamenti e mettendo in luce i meccanismi che fanno di un semplice scolabottiglie un’opera d’arte dal valore milionario.

In un’epoca in cui l’arte, pur essendo alla portata di tutti, rimane un fatto elitario e spesso incomprensibile ai più, questo libro che non è un manuale, un testo teorico o un saggio di estetica, diviene invece un’utile guida per conoscere, approfondire, riflettere su un mondo che spesso può apparire bizzarro e senza senso ma che si nutre proprio del reale per esistere.

L’ingrediente del suo successo è l’idea stessa che ha avuto Alice Zannoni – spiegare l’arte contemporanea alla nonna novantunenne – sviluppandola con un approccio linguistico semplice e con stratagemmi metaforici che consentono anche al lettore meno preparato di poter comprendere i meccanismi dell’arte.

A cominciare dal titolo (forte, semplice e chiaro) il racconto si snoda in un avvincente dialogo tra Alice e la nonna Zita, strutturato alternando momenti di arte e vita, che porta il lettore a vivere una dimensione intima e familiare, pur trattando le pagine argomenti piuttosto impegnativi. È proprio l’equilibrio tra il carattere divulgativo e note specialistiche che rendono questo libro adatto ad un amplio pubblico di lettori.

Non solo arte. Nonna e nipote rappresentano due momenti della vita estremamente diversi, giovinezza e senilità e Alice Zannoni fa sì che il lavoro diventi implicitamente anche una riflessione sul tempo che fa perno sull’arte come struttura portante di un confronto generazionale tra la nonna Zita, che dice con convinzione che non vuole diventare vecchia perché vuole continuare a sapere “cose nuove”, e la nipote, che di anni ne ha trentasei e tocca con mano il fatto che “la ruota gira” anche se resterà sempre la sua “toseta”, cioè la sua bambina.