Alice Basso presenta “La scrittrice del mistero”

Proseguono gli appuntamenti con i “Martedì della Cultura”, la rassegna estiva dedicata ai libri, alla poesia e alla musica organizzata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con Dimensione Eventi ed il Mondadori Bookstore di Loano.

Martedì 28 agosto alle 18 Alice Basso presenterà il suo “La scrittrice del mistero” (Garzanti). Come di consueto, condurrà l’incontro Graziella Frasca Gallo (la gieffegi della Gazzetta di Loano) accompagnata dalla chitarra e dalla voce dal maestro Roberto Sinito.

Dopo il successo internazionale di “Scrivere è un mestiere pericoloso” e “Non ditelo allo scrittore”, Alice Basso torna con un nuovo romanzo che ha per protagonista Vani, la ghostwriter più amata dai lettori. In “La scrittrice del mistero” la troviamo alle prese con un caso da risolvere che la riguarda molto da vicino e che riporterà a galla sentimenti ed emozioni apparentemente sopite. Qualcuno infatti minaccia di morte l’ex fidanzato di Vani, il Riccardo che si era fatto odiare nei romanzi precedenti. Nonostante tutte le cose cattive che la scrittrice gli ha augurato, ora cerca di aiutarlo e al suo fianco ci sarà sempre il commissario Berganza con cui Vani ha finalmente iniziato una storia d’amore che vacilla nella loro estrema difficoltà di dichiararsi, ma che ha spiccato il volo.

Vani allora non può troppo sbilanciarsi e non può perdere l’amore e il rispetto di questo commissario con la sigaretta sempre in bocca e il mistero tra le dita. L’unica cosa che può fare è chiedere aiuto a Berganza e cercare di salvare Riccardo liberando il cuore dal passato senza immergersi troppo negli abissi dell’animo umano. Per farlo i libri salveranno un’altra volta la protagonista creata dalla penna di Alice Basso, mettendo a nudo la mente e i piani criminali di qualcuno di molto potente, che sembra proprio uscito da uno dei libri che Vani deve scrivere al posto di coloro che si dichiarano veri scrittori.

Tra letteratura, noir e storia d’amore, “La scrittrice del mistero” è un romanzo che conquisterà nuovamente le librerie di tutto il mondo.

I “Martedì della Cultura” si terranno tutti i martedì d’estate nel ridotto dell’arena estiva del Giardino del Principe e si concluderanno con un aperitivo. In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno presso la biblioteca “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal.