Alfredo Crovetto presenta “Il condominio che non c’è”

Venerdì 27 luglio alle ore 17:00 presso la Biblioteca Civica “E. Montale” di piazza San Bartolomeo, Giardino delle Boschine.

Dopo “Una vita in condominio” e “Una seconda possibilità”, Alfredo Crovetto, commercialista e amministratore di condomini in Varazze, esce con la sua ultima fatica letteraria “Il condominio che non c’è”, continuando nella sua analisi di quel piccolo e variegato mondo che caratterizza la vita in comune del condominio, con i suoi problemi, gli episodi che ne sono la linfa, spesso ironica e non priva di sottili insegnamenti che trascendono le storie del tessuto di un’opera ricca di colpi di scena, dove l’autore gioca in un bianco e nero che ci riporta ad un piacevole e sereno gusto per la lettura.

Il libro, che consta di nove racconti da leggere in un fiato, merito di una felice scorrevolezza, verrà presentato con la presenza di Mariangela Calcagno, assessore alla Cultura della città di varazze, che ha concesso il patrocinio e l’intervento, in qualità di coordinatore, del giornalista Mario Traversi.

Un’occasione da non perdere per trascorrere un’ora di sano e divertente relax, antidoto senza dubbio efficace per combattere noia e caldo in un utile approfondimento delle tematiche che interessano la maggior parte di noi, condomini alle prese con non pochi problemi, anche se la penna di Alfredo Crovetto li sa presentare con sapida intelligenza.