Alexander Panfilov apre la stagione musicale della Rossini

A causa di una indisposizione del pianista russo Eduard Kunz, che lo ha costretto ad annullare tutti gli impegni di ottobre, l’inaugurazione della Stagione Musicale 2018 – 2019 dell’Associazione Musicale “Gioachino Rossini” di Savona è affidata ad un altro pianista russo, Alexander Panfilov.

Giovedì 18 ottobre alle ore 21 all’Auditorium San Carlo di Albenga, in collaborazione con l’amministrazione comunale, e il giorno successivo, venerdì 19 ottobre alle ore 18 all’Accademia Musicato Ferrato-Cilea di Savona, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Savona, il giovane Alexander Panfilov, vincitore di numerosi primi premi nei più prestigiosi concorsi pianistici internazionali terrà due recital con l’esecuzione di brani di Haydn, Scarlatti, Chopin, Scriabin e Liszt.

In apertura la Sonata in mi bem. magg. di Haydn scritta nel 1794 durante il secondo soggiorno londinese del musicista, che la dedicò alla pianista Therese Jansen Bartolozzi. La Sonata è di largo e possente respiro e regge su un impianto architettonico di stile classico.

A seguire quattro brevi brani: una delle più celebri sonate di Scarlatti la K 380, recentemente assurta al rango di sigla televisiva; gli “arpeggi” dello studio op. 10 n. 1 di Chopin e la ballata n. 2, che il grande virtuoso polacco dedicò a Schumann, a seguire il quinto degli otto studi dell’opera 42 di Scriabin (do diesis min. – “affannato”), composizioni che segnano un punto di rottura con la tradizione chopiniana.

Chiuderà il concerto la Sonata in si minore di Franz Liszt, scritta a Weimar tra il 1852 e il 1853 ed eseguita per la prima volta a Berlino nel gennaio del 1857 da Hans von Bülow. In questo brano di ampio respiro, più affine al poema sinfonico che alla musica pianistica di Beethoven, il grande virtuoso ungherese abbandona la forma consueta di sonata per inserire una struttura ciclica che vede ritornare spunti e temi per tutta l’opera e che combina al suo interno gli elementi musicali del recitativo, della fantasia e della variazione.

ALEXANDER PANFILOV, pianoforte

F. J. Haydn Sonata in mi bem. magg.

D. Scarlatti Sonata in mi magg. K. 380

F. Chopin Studio in do magg. op.10 n. 1

F. Chopin Ballata in fa min. op. 38 n. 2

Al. Scriabin Studio in do diesis min. op.42 n. 5

F. Liszt Sonata in si min.

Ingresso € 15