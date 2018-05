Alessandra Munerol presenta “Parole sbagliate”

Il volume di poesie dal titolo “Parole sbagliate” racconta un frammento di vita in un flusso continuo di amore, paura, morte e liberazione. Il titolo fa riferimento alla difficoltà comunicativa tra gli individui e alle incomprensioni date dalle parole quotidiane, perché le parole non bastano ad esprimere quello che ognuno di noi ha dentro. Molto spesso le parole sbagliate vogliono o vorrebbero dire le cose giuste ma non lo fanno perché sono limitate rispetto all’infinito che abbiamo dentro.

Dalle parole di questo libro nasce una performance artistica che vive grazie alle parole poetiche di Alessandra Munerol, alle note di Ivano Vigo, alle illustrazioni di Valentina Zingaro e alle foto di Max Tomasinelli e Silvio Massolo, uniti alla ricerca di un linguaggio universale in lotta tra corpo e voce che ci faccia superare il limiti dati dalle parole quotidiane.

La performance è creata e vive insieme al pubblico, in continua evoluzione. Il nostro lavoro nasce e cresce nella cantina di una casa piena di ricordi di vita per essere portato in tutti i luoghi disponibili ad ospitarlo. Ogni luogo ha la sua storia da raccontare. Attraverso i luoghi si raccontano le persone, sempre. Una performance collettiva fatta di parole, suono e immagini in cui interpreti e spettatori si fondono in un coro fatto di molteplici voci.