Aldo Niccolai in concerto nella rassegna “Hai diritto alla musica!”

Secondo concerto per “Hai diritto alla musica! – Quinta edizione”, kermesse organizzata dall’Orchestra Sinfonica di Savona. Venerdì 20 aprile toccherà al grande repertorio per pianoforte con un interprete di grande profilo quale Aldo Niccolai. L’occasione si fa propizia per ascoltare in tutte le sue potenzialità il pianoforte a gran coda conservato nell’Auditorium “Arturo Benedetti Michelangeli”, unica sala e sede concertistica, oltre al Teatro Chiabrera, ad avere un pianoforte in pianta stabile.

In programma brani di grandissima suggestione e raffinatezza. Si inizierà con Mozart e la sua Fantasia in do minore k 475, proseguendo con Schubert e la Piano Sonata No 22 in la maggiore D 959. La serata vedrà protagonista anche un allievo dell’Accademia, Eliseo Lepori, che presenterà una pagina toccante, tutta in crescendo, bis preferito di pianisti come Evgeny Kissin, ovvero il preludio op.3 n.2 di Rachmaninov in do diesis minore. “Hai diritto alla musica!” è quindi occasione per far esibire i talenti savonesi protagonisti del nostro futuro musicale.

Aldo Niccolai si è diplomato in pianoforte al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano nel 1976. La sua formazione culturale si basa su di una serie di incontri musicali di alta qualità che hanno costellato il corso dei suoi studi. Ha frequentato corsi di perfezionamento con Bordoni, Voskobojnikov e, all’Accademia estiva “Mozarteum” di Salisburgo, con Monique Haas. Ha partecipando a concorsi nazionali e internazionali risultando più volte vincitore.

Attivo come solista e camerista ha tenuto concerti in formazioni dal duo al quintetto, approfondendo e vivendo con identica passione tanto la musica contemporanea quanto quella settencesca e romantica. Didatta dal 1974, dal 1989 ha assunto l’incarico di docente di pianoforte al Conservatorio “A. Boito” di Parma. La passione per la musica corale lo ha portato alla direzione della Polifonica Vogherese “Angelo Gavina”, con cui ha diretto molti celebri oratori e opere liriche. È docente di pianoforte presso l’Accademia Musicale di Savona.

Biglietti 10 €, gratis fino a 10 anni e per gli allievi dell’Accademia, 7 € per soci Associazione “Rossini” e Circolo Amici della Lirica “R. Scotto”