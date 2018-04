“Albissola nel pallone” – Il calcio in Fornace

Il calcio è di scena alla Fornace Alba Docilia per parlare del fenomeno Albissola, squadra che, vincendo il derby con il Savona, punta decisa alla promozione tra i professionisti. “Albissola nel pallone” è il tema della serata che celebra questo straordinario momento e di cui saranno protagonisti dirigenti, tecnico e giocatori.

Un percorso sportivo esaltante, un crescendo di risultati che da settembre ad oggi hanno portato l’Albissola 2010 da timida matricola ad assoluta protagonista del girone E della serie D. La vittoria con il Savona al “Bacigalupo” ha portato la squadra al primato solitario in classifica, davanti a Ponsacco e Sanremo: a quattro giornate dalla fine del campionato questo significa puntare decisi ad una nuova eccezionale promozione in Lega Pro, terzo campionato in ordine di importanza in Italia dopo le serie A e B.

Mai una squadra calcistica albisolese era arrivata così in alto, da essere nei fatti la quinta squadra ligure in ordine di importanza – dopo Sampdoria e Genoa (in serie A) e Spezia e Virtus Entella (in B) – e la prima assoluta in provincia di Savona. Un risultato incredibile per una squadra che per decenni ha frequentato solo campionati provinciali o al massimo regionali.

Albissola ha ben diritto di avere la testa nel pallone e continuare a sognare storici obiettivi. Ne parleranno dirigenti, l’allenatore Fabio Fossati e alcuni giocatori. Tra i temi della serata ci sarà anche il ricorso presentato dal Savona, che invoca la ripetizione della partita per errore tecnico dell’arbitro nella concessione del calcio di rigore decisivo.