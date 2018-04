“Albissola Comics” Festival italiano del fumetto ad Albissola Marina

La settima edizione di Albissola Comics si terrà il 5 e 6 Maggio, ad Albissola Marina, cittadina di mare a circa tre chilometri da Savona.

Albissola è molto nota per le sue ceramiche d’autore e per essere stata la culla di molti pittori moderni quali Fontana, Schifano, Lam, Klee, Giannici, Lorenzini, Sassu e molti altri.

Nelle tante gallerie d’arte di cui è ricca Albissola, verranno allestite diverse mostre personali con le opere dei molti gli disegnatori di fumetti che presenzieranno alla manifestazione.

Quella del 2018 sarà la settima edizione di una grande manifestazione dedicata ai fumetti (a cadenza annuale) che si vuole collocare al di fuori delle consuete adunanze mercatali, rivolta all’inserimento a pieno titolo del fumetto tra le discipline dell’arte moderna, quindi con una costante e autoqualificante presenza di artisti e sceneggiatori.

Durante i due giorni, ogni disegnatore avrà in programma una sessione di dediche durante la quale i suoi fan avranno la possibilità di ricevere in regalo la stampa di un suo disegno autografata.

Oltre alle mostre e agli incontri con gli autori, la manifestazione comprende spettacoli musicali e teatrali a contenuto fumettistico, sia all’aperto che al chiuso.

Numerose saranno le conferenze, presentazioni e tavole rotonde con ospiti di rilevanza nazionale e internazionale, sia per quanto riguarda il fumetto che altri rami del mondo della cultura e dell’intrattenimento (cinema, letteratura, televisione, musica).

Domenica 6 maggio, nel pomeriggio, si terrà la gara cosplay.

L’iscrizione al contest può avvenire dalla mattina nello stand di Moguwork.

Per partecipare occorre portare un’immagine del personaggio possibilmente stampata e una base musicale su supporto digitale usb o CD, non sarà possibile scaricarla da cellulari, internet o altro e nel caso siate sprovvisti di base musicale ve ne sarà assegnata una dall’organizzazione, suddetta base non sarà possibile sceglierla.

Durante la manifestazione si svolgerà il mercato del vinile, sarà allestita un’area kids con gonfiabili per i più piccini e dopo lo strepitoso successo del 2017 tornani favolosi truck del cibo da strada di qualità.

L’ingresso è gratuito