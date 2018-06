Torna “Albicocca di Valleggia… una passione”, manifestazione organizzata dal Comune di Quiliano in collaborazione con la Società Cattolica “San Giuseppe” di Valleggia, la S.M.S. “Aurora” e il C.I.V. Vivi Valleggia e patrocinata dalla Regione Liguria, che promuove e valorizza l’Albicocca di Valleggia, prodotto tipico di qualità che ha ottenuto il prestigioso marchio di Presidio Slow Food. L’evento prenderà il via venerdì 29 giugno alle ore 17:30 con l’apertura degli spazi dedicati alla vendita delle albicocche.

L’Albicocca di Valleggia era in via di estinzione e considerate le sue caratteristiche organolettiche e il suo profondo legame con il territorio si riteneva fosse un prodotto assolutamente da salvaguardare. Grazie alla collaborazione con le cooperative Le Riunite e Ortofrutticola Valleggia, che raggruppano la maggior parte dei produttori di albicocche e le associazioni di categoria, si è ottenuta una inversione di tendenza, passando dall’espianto ad una maggiore produzione.

L’attività dell’amministrazione comunale è rivolta da tempo alla valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali tipiche locali attraverso iniziative a tutela delle tradizioni e delle esperienze agroalimentari e gastronomiche maturate nel corso degli anni nella preparazione e produzione di specialità e prodotti locali.

Come sempre non mancheranno anche giochi, mostre e curiosità, esposizioni di artigiani e hobbisti. Il CIV Vivi Valleggia ripropone, considerato il successo ottenuto gli anni scorsi, l’Apericocca Point: in un apposito spazio denominato Dolceria del Campo si potranno degustare aperitivi all’Albicocca di Valleggia, birra alla spina, gelato e dolci locali a base di Albicocca di Valleggia.

Il tradizionale Palio dell’Albicocca quest’anno ha subito una modifica diventando junior, ossia riservato ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni e organizzato direttamente dalle borgate, che da partecipanti si sono trasformate in organizzatori.

Tutte le sere dalle ore 21 si alterneranno spettacoli di musica dal vivo. Si partirà venerdì con il tributo a Vasco de I Capovolti per poi proseguire sabato con una esibizione e animazione della scuola di danza Latin Studio. Si concluderà domenica con il concerto dei Buio Pesto (in caso di maltempo sarà rinviato a sabato 7 luglio).

Si prosegue con la terza edizione del raduno degli appassionati delle due ruote “Vespa, Lambretta e moto d’epoca… che passione”, previsto per la mattinata di domenica e realizzato in collaborazione con il Vintage Motors Club Savona. In occasione dei primi cinquant’anni della Vespa Primavera tutti i vespisti sono invitati a partecipare a “Dammi una vespa e ti porto in vacanza”.

Sarà inoltre presente per tutta la giornata il Mercato degli Ambulanti.