Alberto Luppi Musso in concerto per Genova

Alberto Luppi Musso ritorna nel suggestivo borgo saraceno di Varigotti, frazione di Finale Ligure, dopo il successo ottenuto a luglio nell’ambito della “Piccola Rassegna Ventosa” organizzata dall’associazione Varigotti Insieme.

Sarà un concerto con una dedica speciale per la sua Genova. Il compositore genovese (ma ormai quasi finalese d’adozione per l’amore con cui viene sempre accolto in questa località ponentina) presenterà una suite dedicata alla Superba con un ospite d’onore: il polistrumentista genovese Stefano Bertoli, che da oltre trent’anni ha suonato e registrato con moltissime formazioni jazz, progressive e avanguardistiche.

La sua passione per la world music, con un occhio di riguardo all’oriente, lo porta a passare dai timpani all’hang passando per la conga senza mai fossilizzarsi su un unico genere o strumento. Sarà un momento toccante dove il duo interpreterà brani di Paganini e Bach passando a brani popolari e alle melodie di De Andrè e alle stesse di Luppi Musso.

Ci sarà anche una figura femminile, ormai onnipresente in ogni live del pianista genovese: questa volta ha il volto di Chiara Piras, cantante e pianista ingauna, fin da piccola protagonista nel canto con molti premi vinti. Chiara Piras nel 2013 vince il premio della critica al concorso canoro “voci nuove” e dal 2017 è seguita dal maestro Luppi Musso. Con il suo maestro interpreterà brani sia in italiano e in francese, non soltanto a quattro mani sulla tastiera ma anche a due voci.

In caso di pioggia il concerto si terrà presso le sale dell’auditorium dell’Accademia Musicale del Finale, con sede in via Aurelia 231 a Varigotti.