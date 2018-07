Alberto Luppi Musso in concerto a Varigotti

Un graditissimo ritorno quello del Maestro Alberto Luppi Musso nel suggestivo borgo saraceno di Varigotti, frazione del Comune di Finale Ligure. Che l’artista abbia ormai da tempo instaurato un feeling particolare con tutto il Finalese è cosa risaputa: i concerti che il pianista e compositore genovese organizza ed esegue nel comprensorio registrano sempre il “tutto esaurito”.

Ma stavolta si tratta di qualcosa di completamente nuovo: infatti Luppi Musso non soltanto tornerà a esibirsi nel Finalese in un’altra acclamata data del suo tour estivo, ma addirittura terrà a battesimo una manifestazione artistica che ancora non esisteva.

Nella splendida cornice di piazzetta Libeccio a Varigotti sabato 28 luglio alle ore 21 Alberto Luppi Musso salirà sul palco per la prima edizione della “Piccola rassegna ventosa”, iniziativa culturale voluta, ideata e preparata dall’associazione Varigotti Insieme, che ha scelto questo nome spiritoso e accattivante in omaggio al vento che da sempre ravviva il borgo saraceno attraversandone i vicoli.

Il maestro, noto per la sua verve poliedrica nello spaziare dalla classica, al jazz, al rock, fino al progressive e alla fusion, per rendere omaggio alla nascita della “Piccola Rassegna Ventosa” ha allestito un programma diverso da quello che sta caratterizzando il suo tour estivo, introducendo molte novità.

Luppi Musso presenterà 3 suite: un omaggio ai Queen, primo amore del pianista genovese, a Ennio Morricone che ha consolidato in lui l’amore per la composizione, e Fabrizio De André. A tal proposito ricordiamo che Alberto Luppi Musso nella sua carriera ha collaborato anche con Remo A. Borzini, storico amico di Faber.

Ospite della serata La giovane promessa jazz Roberta Monterosso. Il pianista e compositore genovese offrirà al pubblico di Varigotti un viaggio nella musica a 360 gradi con il suo pianoforte per rendere omaggio da solo a queste immense icone musicali senza tempo. Le musiche composte da Alberto Luppi Musso hanno raggiunto anche il Brasile e la Colombia tramite un interessante progetto di Vania Lucia Rodrigues, del quale parleremo più approfonditamente molto presto.