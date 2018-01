“Albengateatro Ambra” in scena “I Trilli, una storia genovese dagli anni 70 a oggi”

Sabato 14 aprile, alle ore 21.00, continua la rassegna teatrale “Albengateatro Ambra” del Teatro Ambra di Albenga con Vladi dei Trilli in “I Trilli, una storia genovese dagli anni 70 a oggi”.

La storia dei Trilli per la prima volta a teatro, il gruppo folk dialettale che si lega indissolubilmente con quella di Genova.

Protagonista sarà il leader dei “Nuovi Trilli,” Vladimiro Zullo, figlio di Pippo (Giuseppe Zullo) storico fondatore del gruppo insieme a Pucci (Giuseppe Deliperi), insieme ai suoi musicisti.

Per la regia di Lazzaro Calcagno, lo spettacolo alternerà musica e racconti per far conoscere una storia autentica, una storia genovese che risale ai primi anni ’70 e che prosegue ancora oggi.

Spettacolo fuori abbonamento

Biglietto: prezzo unico €15.00 – Prezzo abbonati prosa €10.00

Prevendita biglietti:

Albenga – Libreria le Torri Mondadori – tel. 0182 555999

Ceriale – Bar Bacicin – tel. 0182 992024

Informazioni:

Teatro Ambra – Via Archivolto del Teatro

dal Lunedì al Venerdì dalle 16.00 alle 18.00

0182 51419 – 328 7065631