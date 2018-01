“Albengateatro Ambra” in scena “Una Moglie da Rubare” di Iaia Fiastri

Lunedì 19 Marzo, alle ore 21.00, continua la rassegna teatrale “Albengateatro Ambra” del Teatro Ambra di Albenga, con Stefano Masciarelli e Patrizia Pellegrino in scena in “Una Moglie da Rubare” di Iaia Fiastri, Regia Diego Ruiz.

Un maldestro uomo d’affari in seria difficoltà economica e in crisi matrimoniale, decide di rapire la moglie del suo potente avversario e chiedere un riscatto, ma la donna si rivela tutt’altro che arrendevole. Maldestro e impacciato tenta di salvare la sua faccia e il suo matrimonio.

Dopo i primi pasticciati tentativi, il piano risulta inesorabilmente fallimentare anche perché dall’altra parte non c’è nessuna intenzione di pagare. In poco tempo i ruoli di vittima e carnefice si confondono, anzi si stravolgono definitivamente: i due diventano complici, dei veri e propri “compagni di disavventura” e architettano un’arguta strategia per ottenere i soldi per lui e una prova d’amore per lei.

Due personaggi buffi e teneri, carichi di umanità in un’avventura che cambierà per sempre le loro vite.

Un guardiano di notte, un po’ amico, un po’ angelo custode, armato di intelligenza e saggezza popolare, riesce a far incontrare quelle due anime alla deriva tentando di condurle in un porto sicuro.

Iaia Fiastri, storica autrice delle più belle commedie italiane, per anni al fianco di Garinei e Giovannini, firma questa pièce inedita.

