“Albengateatro Ambra” in scena “Le nostre donne” di Eric Assous

Lunedì 12 febbraio, alle ore 21.00, continua la rassegna teatrale “Albengateatro Ambra” del Teatro Ambra di Albenga, con Edoardo Siravo e Manuele Morgese in scena in “Le nostre donne” di Eric Assous, regia di Livio Galassi.

Si tratta di una commedia brillante tutta al maschile. Tre sono i personaggi che dipingono, dalla loro prospettiva di maschi, il mondo femminile, in un intreccio ritmato e incalzante. Una sera Max e Paul si trovano a casa di Max per la solita partita a carte. Stanno aspettando Simon che è in ritardo. Quando quest’ultimo arriva, sconvolto, confessa di aver strangolato la moglie e cerca negli amici un alibi. Opposte sono le posizioni di Max e Paul: più intransigente il primo, più indulgente il secondo. I tre amici parlano per tutta la notte delle rispettive mogli, della loro amicizia, fino a che Simon – dopo tre pasticche di tranquillante – crolla sul divano. I due amici discutono se mentire alla giustizia per proteggere l’amico oppure denunciarlo. Quando Simon si sveglia, il telefono squilla…

Biglietteria teatro Ambra per singolo biglietto:

intero €20.00 – ridotto €16.00

Abbonamento per i 6 spettacoli:

intero €100.00 – ridotto €80.00

Informazioni:

Teatro Ambra – Via Archivolto del Teatro

dal Lunedì al Venerdì dalle 16.00 alle 18.00

0182 51419 – 328 7065631