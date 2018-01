“Albengateatro Ambra” la Compagnia Masaniello in scena in “Non ti pago”

Lunedì 12 Marzo, alle ore 21.00, continua la rassegna teatrale “Albengateatro Ambra” del Teatro Ambra di Albenga, con Compagnia Masaniello in scena in “Non ti pago” di Eduardo De Filippo, regia di Alfonso Rinaldi.

Fu scritta e rappresentata per la prima volta nel 1940, durante il periodo di frequentazione ed amicizia con Luigi Pirandello. L’opera risente, infatti, chiaramente dell’influsso dello scrittore siciliano: “il gioco delle parti”, “realtà e fantasia”, “diritti e desideri”, “religione e superstizione”, affiorano in una trama surreale per poi sovrapporsi e confondersi fra loro.

In questa pièce il motivo del gioco rimanda a quello del destino, quando la vita di don Ferdinando, che gestisce un lotto avuto in eredità dal padre, si scontra in un gioco delle parti con quella di Mario Bertolini, suo impiegato, vincitore di quattro milioni con i numeri avuti in sogno dal padre di Ferdinando.

Questi non vuole pagare, convinto che quei numeri il padre aveva inteso darli a lui, infatti era apparso nella stessa casa prima abitata da Ferdinando e poi affittata a Bertolini.

Eduardo così contrappone alla verità dei fatti quella dei sogni, fantasmi di chi non vuole credere alla realtà, la cui religiosità è indissolubilmente legata alla superstizione.

Si creano nello sviluppo della commedia una serie di equivoci, fantasie paradossali e logiche squinternate proprie della comicità a cui Eduardo per tradizione è legato, dalla situazione umoristica si giunge ad una specie di dolorosa esasperazione quando ai tempi della farsa si succedono quelli dell’assurdo, ed al meccanismo del sogno segue quello della maledizione.

Dal giorno in cui Bertolini viene maledetto questi non trova più pace…

Biglietteria teatro Ambra per singolo biglietto:

intero €20.00 – ridotto €16.00

Abbonamento per i 6 spettacoli:

intero €100.00 – ridotto €80.00

Prevendita biglietti:

Albenga – Libreria le Torri Mondadori – tel. 0182 555999

Ceriale – Bar Bacicin – tel. 0182 992024

Informazioni:

Teatro Ambra – Via Archivolto del Teatro

dal Lunedì al Venerdì dalle 16.00 alle 18.00

0182 51419 – 328 7065631