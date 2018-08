Albenga, in scena il “Fashion Party”

Albenga. Domenica sera, a partire dalle 21, sul lungomare di Albenga si svolgerà la quarta edizione del Fashion Party, manifestazione organizzata da Timothy Oddera e Mimma Iemma.

Sarà una serata dedicata alla moda, condotta da Luca Valentini e Selene Coccato, con la presentazione delle nuove collezioni autunno inverno by Target Albenga e intrattenimento per tutta la famiglia con vari ospiti.

Novità di quest’anno è la finalità a sfondo benefico dell’evento: sarà possibile partecipare alla raccolta fondi mediante una cena di beneficenza, consumando aperitivi nei locali che hanno aderito e attraverso l acquisto dei capi proposti durante la sfilata. Il ricavato verrà donato al servizio di cani guida Lions per l’addestramento di cani guida per non vedenti.