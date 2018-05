“Aladdin hip hop musical”: spettacolo di raccolta fondi per ABRCAdaBRA

Alcune mutazioni genetiche predispongono ad un’elevata percentuale di sviluppo del cancro al seno e all’ovaio, generalmente in età molto giovane e con forme particolarmente aggressive. Per colpa di questa mutazione genetica ci lascia poche settimane fa la nostra amica Laura Menzaghi.

Contro questo combatte l’associazione ABRCAdaBRA, affinché le mutazioni BRCA vengano scoperte in tempo, attraverso screening programmati dagli enti preposti. A questa preziosa eredità lasciataci da Laura, responsabile di zona di questa preziosa associazione, vogliamo dedicare uno spettacolo che raccolga fondi a sostegno di questa ricerca.

“Una serata per Laura”

Sabato 26 maggio

Teatro di Valleggia

Ore 21

In un teatro che ci consentirà una raccolta fondi, la cui provvigione è stata interamente pagata da 6 sponsor. In una zona molto sensibile alla problematica oncologica. Tanti cuori si uniranno per Laura

Durante. La serata presenzierà Almerino Petrolati, presidente regionale di ABRCAdaBRa, canteranno e suoneranno Stefania e Marta, mebri attivi dell’associazione e portarici della mutazione BRCA in una performance a due voci con chitarra e ukulele, in un cofanetto dedicato a Laura.

Immagine Danza, organizzatrice della serata benefica sotto la direzione artistica di Monica Giovannini, esibirà con i suoi ballerini dai 5 ai 24 anni “Aladdin Hip hop musical”.

“Aladdin hip hop musical”, spettacolo di danze urbane e recitazione liberamente ispirato alla favola della Disney, sotto la direzione artistica di Monica Giovannini, coreografie del ballerino televisivo Gugu Da Graca, di Monica Giovannini, di Samuel Ciocca, di Joele Ciocca, di Carlos Kamizele di Nicole ed Eloise.

Scenografie, costumi e fondali video di Monica Giovannini.

Personaggi: Aladdin Andrea Di Sparti

jasmine eloise d’aprile

genio joele ciocca

jafar samuel ciocca

tappeto magico michela bardino

abu diego tartaglia

jago edoardo canale

sultano david melo

rasha nicole volpi

odalische, soldati e mercanti tutti i ballerini di immagine danza.

Durante la serata l’artista pittore Attilio Giovannini donerà una prestigiosa opera per realizzare una lotteria di raccolta fondi per l’associazione ABCRAdaBRA.

Ospite d’onore Laura

Sorriso obbligatorio