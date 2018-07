Con il patrocinio del Comune di Finale Ligure, a Finalborgo verrà messo in scena per l’ultima volta “Aladdin Hip Hop Musical”, diretto da Monica Giovannini, con i ballerini dai 5 ai 24 anni della scuola urban dance Immagine Danza di Borgio Verezzi.

Il musical è liberamente ispirato alla favola della Disney “Aladdin”, in un susseguirsi di danzato e recitato con stili di danza urbana che spaziano dall’hip hop al popping, dalla dancehall alla house dance, dal breakin allo stile afro. Coreografato da Monica Giovannini e dai suoi assistenti Samuel, Joele, Nicole ed Eloisa e da ballerini professionisti quali Gugu per la scena del genio e della caverna, Cameron per la dancehall e Carlos Kamizele per le coreografie afro. In regia Lorenzo Vicino. Foto a cura di Illa foto. Presenta Stefania Tesoro.

Uno spettacolo entusiasmante e divertente adatto a famiglie, bambini e agli appassionati dello stile e della cultura hip hop.

La serata è dedicata alla onlus Abracadabra per la ricerca e il supporto alle donne affette dal gene brca, per tumori al seno e ovarici, non solo per una raccolta fondi ma anche e soprattutto per la divulgazione e la conoscenza di questa patologia. Serata anche in memoria di Laura Menzaghi di Feglino, infermiera di Villa Frascaroli molto stimata e conosciuta a Finale Ligure.

Ingresso gratuito, sorriso obbligatorio!