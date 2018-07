Ai “Mercoledì d’Autore” Ilaria Caprioglio presenta “Infedeli Intrecci”

Proseguono i “Mercoledì d’Autore”, la nuova rassegna letteraria organizzata dall’Associazione Cento Fiori Eventi in collaborazione con la Libreria del Conte di Loano e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Mercoledì 1 agosto luglio alle 21 in Orto Maccagli Ilaria Caprioglio presenterà il suo volume “Infedeli Intrecci” (Historica Edizioni). Dialoga con l’autrice Linda Miante.

Lucrezia è stata infedele con sé stessa, abbandonando le proprie aspirazioni professionali per costruire un matrimonio ritenuto erroneamente perfetto. Anita ha tradito il marito e calpestato i principi sui quali poggiava la sua esistenza, scoprendo un’amoralità che pensava non le appartenesse. Eleonora ha disatteso alla prima occasione gli ideali perseguiti in gioventù, come politico e femminista.

Le loro infedeltà si intrecciano intorno alla figura di Aspazia, fuggita dalla Romania e trasformata dagli eventi. Sono donne che hanno osservato con uno sguardo mutato le circostanze della loro vita oppure sono donne plasmate impercettibilmente da quelle stesse circostanze? Difficilmente si può scindere la causa dall’effetto: Lucrezia, Anita, Eleonora e Aspazia lo intuiscono e con coraggio vanno oltre.

Avvocato e scrittrice, Ilaria Caprioglio è sposata e madre di tre figli. Autrice di saggi, fra cui “Senza limiti. Generazioni in fuga dal tempo” (Sironi) e “Adolescenza. Genitori e figli in trasformazione” (Il leone verde). È co-autrice del libro, curato da Alberto Michelini, “Alimentazione. La sfida del nuovo millennio” (Gangemi) e del libro, scritto con Stefano Vicari, “Corpi senza peso. Storie di bambini e ragazzi con anoressia e del loro medico” (Erickson).

Socia fondatrice dell’associazione “Mi nutro di vita” ideatrice della “Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla” contro i disturbi del comportamento alimentare. Sostiene, nelle scuole italiane, iniziative al fine di promuovere la Cultura del rispetto per le differenze. È sindaco della Città di Savona.