Mostra documentale e fotografica sulla storia di “Adelmo l’operaio” e tanti altri confinati omosessuali in Basilicata (nel Materano e Potentino, tra le zone più isolate e desolate del Mezzogiorno) nella Sala del Mosaico del Municipio di Loano.

Con questa mostra l’ANPI vuole far conoscere un aspetto poco noto della dittatura fascista, quello dei confinati per “omosessualità” nel periodo del Fascismo. Esponendo le storie personali di alcuni confinati viene evidenziata la natura dittatoriale e repressiva delle libertà individuali del regime. Con la misura del confino, applicata senza alcuna verifica giudiziale sull’effettiva esistenza di reati e spesso sulla base di denunce anonime, si attuava una sistematica repressione per difendere disvalori quali “l’integrità della stirpe e la tutela della razza”.

La ricerca documentaria e iconografica è stata fatta presso gli Archivi di Stato di Matera e Potenza da Cristoforo Magistro di AGEDO Torino (Associazione Genitori Parenti e Amici di Persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender), che ha curato anche i testi.

Venerdì 15 giugno il presidente di AGEDO Nazionale Fiorenzo Gimelli presenterà la mostra “Adelmo e gli altri. Confinati omosessuali in Basilicata” e illustrerà il cammino percorso nella battaglia per i diritti, ben lungi dall’essere compiuto.