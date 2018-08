Ad Andora la mostra fotografica “Fate che la memoria” di Eleonora e Gianni Pastorino

Andora. Inaugura il 23 agosto, alle ore 18, la mostra fotografica “Fate che la memoria” di Eleonora e Gianni Pastorino allestita nella cappella gentilizia di Palazzo Tagliaferro ad Andora.

“I luoghi abbandonati non muoiono mai, si solidificano nella dimensione della memoria di coloro che vi abitavano”: questo è l’imput emozionale con cui i due fotografi aprono un viaggio suggestivo, che sarà in mostra ad Andora fino al 26 agosto, in una personale dal titolo “Fate che la memoria”. E si tratta davvero di un viaggio, nel tempo e nello spazio: Gianni e Eleonora Pastorino ci hanno abituato ad una lettura della realtà fatta di tracce, segni, simboli e dimenticanze che loro riescono a cogliere e immortalare, ridando vita al mutismo del passato e lasciando nell’osservatore il senso della Domanda.

I loro scatti fotografici riassumono diacronia e sincronia della dimensione etica dell’esistenza: quella a cui corriamo il rischio di disabituarci. A Palazzo Tagliaferro, dal 23 al 26 agosto, dalle 15:00 alle 00:00.

Evento organizzato dal Comune di Andora in collaborazione con AndorArte.