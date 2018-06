“Ad alta voce – Il piacere di leggere”

Una serata nella piazzetta del Muro Raku, sulla salita che da via Stefano Grosso porta alla piazza della Chiesa, con una serie di poesie e testi di canzoni proposti dai partecipanti al corso curato da Lello Ceravolo e realizzato in Fornace nei mesi scorsi.

Tutti i giovedì si è svolto infatti un corso per imparare a leggere testi in maniera appropriata ed efficace. Docente l’attore e doppiatore Lello Ceravolo, una dozzina i partecipanti, in gran parte donne, che si sono autodefiniti la Compagnia della Fornace. Ora al termine del percorso saranno protagonisti di un saggio, aperto al pubblico, di quello che è stato fatto.

Con Ceravolo gran cerimoniere si esibiranno Adriana Antonielli, Valeria Bagnasco, Giampiero Bardeloni, Nanni Basso, Angela Giusto, Enrica Noceto, Maria Teresa Quaglia, Caterina Rizzo, Elda Scotto, Angela Siri Santini, Ivana Trevisani Bach e Patrizia Vallarino, recitando testi di grandi autori (tra gli altri Fabrizio De André, Luigi Tenco, Giorgio Gaber, Enrico Ruggeri) e anche alcune opere scritte dai partecipanti al corso.

L’iniziativa aveva avuto inizio nel mese di febbraio ed era stata inserita tra gli appuntamenti in Fornace, assieme alle “Serate”, alla fortunatissima “Inuetta” e al Progetto Streghe. L’obiettivo è aggiungere valore e interesse grazie ad una buona lettura e ad una corretta pronuncia delle parole e delle frasi che, come aveva sostenuto Lello Ceravolo in sede di presentazione, “può offrire vantaggi anche in un dialogo informale”. Se i primi risultati sono stati raggiunti sarà l’esibizione a dimostrarlo.

Venerdì 8 giugno in Fornace sarà una giornata speciale. Poche ore prima del saggio, alle ore 18, è in programma l’inaugurazione di “Via terra – Ceramica contemporanea da Faenza”, organizzata dal Comune di Albissola Marina e curata da Oscar Dominguez. Saranno in mostra opere in ceramica degli artisti faentini Fosca Boggi, Elvira Keller, Carla Lega, Andrea Kotliarsky, Etra Masi e Mirta Morigi.