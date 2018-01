Ad Alassio, “Non basta un click” educare alla relazione in una società connessa

Alassio. “Non basta un click: come educare alla relazione con il cuore di Don Bosco in una società connessa”. E’ il tema che verrà affrontato sabato 27 gennaio, alle 15.30, presso l’Auditorium dell’Istituto Salesiano Madonna degli Angeli di via S. Giovanni Bosco ad Alassio.

L’iniziativa, promossa dalla famiglia Salesiana (Salesiani, Figlie di Maria Ausiliatrice, ex allievi/e), è rivolta a docenti, educatori, famiglie e cittadini e si inquadra negli eventi previsti per la ricorrenza di s. Giovanni Bosco (31 gennaio).

Il Relatore sarà il professor Mariano Diotto, direttore del dipartimento di comunicazione e docente di semiotica dei new media presso l’università Iusve di Venezia, che guiderà la riflessione su un tema molto importante e urgente: educare all’uso corretto dei social e maturare capacità di relazioni positive e corrette in un mondo che rischia di perdere “l’umano” per diventare troppo “virtuale e connesso”.

“Sono questi argomenti da non sottovalutare per non correre il rischio educativo di arrivare troppo tardi con i nostri figli, che si trovano comunque ad usare e a volte ad abusare di questi mezzi. Proprio per questa ragione e perchè tutti abbiamo a cuore di garantire per i nostri bambini e ragazzi un cammino sereno, costruttivo, ma con l’uso intelligente della tecnologia, oltre ad essere presenti i docenti delle due scuole salesiane che già sono coinvolti all’interno di progetti di sensibilizzazione e prevenzione delle diverse forme di cyberbullismo, questo incontro è stato diretto anche a quanti, in forme diverse, sono coinvolti nell’educazione dei giovani, genitori, educatori e cittadini” spiegano dall’istituto Don Bosco di Alassio.

Durante tutto il pomeriggio sarà garantita l’assistenza dei ragazzi negli ambienti dell’oratorio da parte degli animatori, mentre a conclusione della giornata sarà offerta per tutti un’apericena. Per informazioni è possibile contattare il numero 0182/640309 o consultare i siti www.donboscoalassio.it e www.scuolausiliatrice.it.