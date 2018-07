Absolute 5 Band per Riviera Music Festival 2018

Absolute 5 Band per RIVIERA MUSIC FESTIVAL ALASSIO 2018

25 LUGLIO – PIAZZA PARTIGIANI – SPETTACOLO GRATUITO

Absolute5 Band

Energia, movimento, look, carisma e professionalità sono gli ingredienti che rendono unico e coinvolgente lo show che la band propone in ogni live.

Il repertorio, a base di famosissime hit internazionali e non, spazia in tutti i generi ed epoche musicali, con grandi arrangiamenti e scrupolosa cura dei suoni, il tutto eseguito interamente dal vivo.

Uno spettacolo all’insegna del divertimento, su e giù dal palco, per soddisfare anche il pubblico più esigente che in ogni live è invitato a scatenarsi al ritmo dei successi di oggi e degli ultimi 50 anni, riproponendo gli artisti mondiali che hanno fatto ballare e saltare le ultime generazioni.

GLI ABSOLUTE5 SONO:

FRANCESCO ZANELLI – VOCE

LUIGI SGUASSERO – BASSO E CORI

GIANNI ZONGARO – CHITARRA E CORI

ENRICO BRUN – TASTIERE, CHITARRE E CORI

PABLO DE BIASI – BATTERIA E CORI

La serata sarà diretta e presentata da Marco Dottore.

Uno spettacolo per tutti, gratuito, nella meravigliosa cornice di Piazza Partigiani!

Evento a cura di:

Città di Alassio

Dallapartedellamusica

Il Comune di Alassio

Riviera Music Festival Alassio 2017 è organizzato da “DallaParteDellaMusica” Srl con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio in collaborazione con Marina di Alassio Spa e Ge.S.Co ed il supporto di C.N.A.M. Alassio, Consorzio Alassio un mare di shopping, Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Macramè.