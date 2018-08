“A spasso sulla via romana” – Visita guidata

Visita guidata lungo la via romana con aperitivo finale. Dal centro di Albenga si sale al sito dell’anfiteatro romano, poi si percorre il tratto iniziale della via Iulia Augusta in direzione di Alassio, caratterizzato dai siti archeologici della necropoli e dagli scorci panoramici sull’isola e sulla costa sottostante.

Si rientra ad Albenga per l’aperitivo conclusivo al Caffè Letterario I Giardinetti.

Costo di partecipazione 10 €, gratuito sotto i 10 anni

Organizza Caffè Letterario I Giardinetti con Associazione Mediterranea