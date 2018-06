“A spasso per l’Italia” – Spettacolo di fine anno dell’Istituto Rossello

All’arena estiva del Giardino del Principe va in scena “A spasso per l’Italia”, lo spettacolo di fine anno degli alunni dell’Istituto “Rossello” di Loano. Attraverso un viaggio storico, artistico, culturale, paesaggistico, folkloristico e musicale tra il parlato, il cantato, il suonato e il ballato i bimbi accompagneranno gli spettatori alla scoperta delle ricchezze e delle specificità delle regioni italiane.

Durante l’anno i bambini hanno approfondito la conoscenza dei siti italiani che l’UNESCO ha riconosciuto come Patrimoni dell’Umanità e analizzato il progetto europeo “Capitale della Cultura”.

Lo spettacolo vuole essere uno stimolo a conoscere meglio e apprezzare il nostro grande patrimonio di bellezza e tradizioni, recuperare il valore dei dialetti, considerare la diversità come una ricchezza, avere un più maturo senso civico, maggiore rispetto e favorire l’inclusione e la convivenza democratica.

Alla stesura del copione hanno partecipato tutte le classi dell’istituto, dai ragazzi delle quinte, che hanno approfondito lo studio di ciascuna regione, fino ai bimbi della scuola dell’infanzia e della sezione “primavera”. Questo per presentare al pubblico uno spettacolo che fosse interamente frutto del percorso didattico svolto dagli alunni durante l’anno scolastico.

Gli alunni sono stati coinvolti in prima persona nella stesura dei testi, che proprio per questo sono tutti “a misura di bambino” e in alcuni passaggi vengono anche recitati in lingua inglese e spagnola (lo studio delle lingue rientra nel piano formativo). Inoltre ciascuna classe e sezione interpreterà in danza o in musica le caratteristiche di ciascuna regione.

Durante la serata verranno premiati i “Topi di Biblioteca”, ossia gli alunni di ogni classe che durante l’anno si sono maggiormente distinti per numero di libri letti e presentati tramite una scheda di lettura, racconti o disegni. Il simpatico premio, che l’Istituto “Rossello” conferisce già da qualche anno, si inserisce nell’ambito delle iniziative del “Patto per la Lettura” promosso dall’amministrazione comunale, a cui anche la scuola paritaria ha aderito.