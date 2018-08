A Savona un pomeriggio di studi dedicato al complesso Sant’Agostino

Savona. La Società Savonese di Storia Patria organizza sabato 29 settembre, nella sala Rossa del Comune di Savona, con inizio alle ore 16 – un pomeriggio di studi dedicato al complesso architettonico savonese di Sant’Agostino, fino al 2016 carcere cittadino ed ora bene in corso di restituzione alla città. Lo scopo dell’incontro è quello di fornire alcune informazioni generali sul complesso in vista del suo eventuale recupero.

In attesa del convegno del 29 settembre prossimo, che dedicheremo al complesso di Sant’Agostino di Savona, e delle prime visite pubbliche alla metà di ottobre, curate dal Fai-Sezione di Savona, Alessio Rògano ci propone un inedito agile studio sugli Agostiniani a Savona.

Una presenza importante per la città: non fosse altro perché, tra l’altro, sono due i monumenti architettonici medievali-rinascimentali ancora esistenti ed a loro riconducibili – l’altro è la chiesa di Nostra Signora della Consolazione-Santa Rita – e che nel nostro convento del Monticello fu impiantata la tipografia in cui si stamparono i primi preziosissimi libri savonesi, a partire dal 1474.

Il testo è stato redatto sulla base della più aggiornata bibliografia oggi esistente, assicurando così le basi per il migliore approccio al monumento di cui la città di Savona si sta “riappropriando”, dopo la chiusura del carcere cittadino, avvenuta nel 2016. Una versione integrale in pdf è scaricabile al collegamento:

http://www.storiapatriasavona.it/notizie/gli-agostiniani-a-savona-a-rogano/