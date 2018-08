A Savona torna il Desbarassu estivo

Savona. Dalle 9:00 di mattina e sino alle 20:00 si potrà girare per Savona cercare un buon affare tra i negozi che hanno aderito al 22° edizione del Desbarassu estivo.

Sono circa 100 le attività commerciali savonesi che hanno aderito al Desbarassu che si svolgerà in città sabato 25 agosto dalle 9 alle 20 e domenica 26 agosto Come da tradizione i commercianti esporranno i loro prodotti sui banchi davanti ai negozi mettendo in mostra le merci.

Il desbarassu arriva dopo i saldi Un appuntamento appezzato da savonesi e turisti presenti nelle località limitrofe e dai croceristi che sbarcheranno nel weekend dalle tre navi Costa alla ricerca di centinaia di occasioni da non perdere.

Negozi aderenti

CORSO ITALIA: FLYING TIGER – DELFINO AL CORSO – MAGAZZINI EUROTESSILE – LOKITA ABBIGLIAMENTO- CLASSY CLUB ABBIGLIAMENTO DONNA – AMARIJE – IL LIBRACCIO- MD SHOES CALZATURE – QUINTAVENUE DONNA – QUINTAVENUE LA SUITE – QUINTAVENUE UOMO – COSE DI CASA – NEOS ABBIGLIAMENTO GIOCATTOLI – SANPIER FIRMA – TALLY WEIJL ABBIGLIAMENTO – BUNCI E DADA ABBIGLIAMENTO 0-16 –– NUNA LIE – SIMONINI STORE – ARLECCHINO –– NOUVELLE FOLLIE – ELENA MIRO’ –- DELLEPIANE PROFUMERIE –- VIA ASTENGO : LA FELTRINELLI POINT SAVONA – VIA S.M. MAGGIORE : PANTAREI PELLETTERIA – CONOSCO UN POSTO – PIAZZA DELLA MADDALENA: DENIM STORE – WHITE STAR – PIAZZA CHABROL: ATMOSPHERE – ANNA BIJOUX VIA NIELLA : NUVOLE INTIMO – JACK e GIAN ABBIGLIAMENTO – VIA MANZONI : PELLICANO ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBINO –- CARTOLIBRERIA LIGURIA – STREETLINE- IL SOGNO NEL CASSETTO -– PIAZZA MARCONI: PAPEETE MAN -– DELLEPIANE PROFUMERIE – PAPEETE WHOMAN- AURORA- VIA BOSELLI : DARLING – SOPRA LE RIGHE CENTRO COMMERCIALE “IL GABBIANO”: DELLEPIANE PROFUMERIE – PIAZZA SAFFI : JOIA DONNA- VIA DEI VEGERIO: GIOCATTOLI QUAGLIA –VIA GARASSINO: SMILE FASHION KIDS – VIA VERZELLINO REGENT- MG ABBIGLIAMENTO –- ANNA BOUTIQUE – QUINTAVENUE MUSE BY – OROLOGERIA BARBERIS- VIA DEI MILLE: LAMBERTI CASALINGHI – PIAZZA MAMELI : OTTICA FOTO BENZI – VIA MONTENOTTE: FASHION HOUSE ABBIGLIAMENTO –DITTA FRATI – VICO MANDORLA: LA BOTTEGA DELLE TRE LUNE – VIA LUIGI CORSI: COSTA CASALINGHI CUCINA CHE PASSIONE- MONDO CURVY –VIA PALEOCAPA: CALZEDONIA – ZEBRA A POIS- INTIMISSIMI – NARA CAMICIE – GREIGE- THUN SHOP SAVONA- TARGET – EDIZIONI DEL BALDO – – SPOCCI ARREDAMENTI – LA CARTOLERIA –- SIMONETTA D – AW LAB SAVONA- PRINI PELLETTERIE VIA PIA: SOTTOSOPRA FASHION STORE – LINTEA – MY FRAGRANCES – LENTI DANIELA – BEACH AND CO –DITTA ROSSOCCI- WIDE STORE’S – MARTE BIJOUX– BIMBI BELLI – CONFEZIONI CESARE- BONICHI ELLE – ALESSIA INTIMO – IL BAGATTO –CALZATURE GRIMALDI- QUINTAVENUE OUTLET – SOGNI – VIA SORMANO RE GRIFFE- – VIA TORINO: FERRARO CENTRO SCARPE – VIA TRILUSSA SPORTART.