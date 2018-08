A San Bernardo in Valle i festeggiamenti per il Santo Patrono

La Parrocchia di S. Bernardo in Valle (Santuario di Savona), in collaborazione con l’Unione Sportiva “Letimbro” A. S. D., organizza i festeggiamenti in onore del proprio Santo Patrono con una settimana densa di celebrazioni ed eventi.

Mercoledì 22 agosto alle ore 20.30, presso la chiesa parrocchiale, canto dei Vespri; seguirà Maestro ispirato, amico dello Sposo, cantore della Vergine. Vita di S. Bernardo, a cura di Francesca Botta.

Giovedì 23 agosto alle ore 20.30, presso la chiesa parrocchiale, S. Messa. Seguiranno, sul piazzale adiacente la chiesa, i Giochi di S. Bernardo con “Le Piccole Canaglie” e la gara di torte.

Venerdì 24 agosto alle ore 20.30, presso la chiesa parrocchiale, S. Messa; seguirà l’Elevazione Musicale a cura del Coro Parrocchiale.

Sabato 25 agosto alle ore 18.30, presso la chiesa parrocchiale, S. Messa. Alle ore 21.00, sul piazzale adiacente la chiesa, la Compagnia Teatrale “Letimbro” presenterà Il droghiere, atto unico brillante di G. Solieri.

Domenica 26 agosto alle ore 11.00, presso la chiesa parrocchiale, S. Messa solenne; seguiranno il pranzo comunitario e un pomeriggio di giochi a premi. Alle ore 20.30 canto dei Vespri, processione con la statua del Patrono al Santuario di N. S. di Misericordia e, al rientro, Benedizione Eucaristica. Al termine delle funzioni, sul sagrato della chiesa parrocchiale, concerto della “Forzano Junior Band” e chiusura dei festeggiamenti.