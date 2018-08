A Quiliano torna “Agrigusta”: ecco il programma

Quiliano. Siamo in dirittura di arrivo con l’ormai tradizionale appuntamento di fine estate per la promozione del territorio e dei prodotti tipici locali, “Agrigusta”, realizzato con il Patrocinio della Regione Liguria e grazie al contributo della SARPOM Costiero di Quiliano, che quest’anno si presenta ricco di novità.

La manifestazione verrà infatti realizzata, oltre che nello spazio ormai consolidato di Piazza Costituzione – Palazzetto dello Sport anche nel centro storico di Quiliano “il borgo” in modo da coinvolgere una porzione maggiore del nostro paese. Le manifestazioni inizieranno giovedì 30 Agosto con “Aspettando Agrigusta … a tutto Sport”. Un evento tutto sportivo, una sorta di filo conduttore che dallo sport ci traghetterà poi nella manifestazione vera e propria. A partire dalle ore 17.30 presso il Palazzetto dello Sport di Quiliano, a cura della Polisportiva Quiliano, si svolgeranno appuntamenti con prove libere ed esibizioni di varie discipline sportive calcio, ginnastica rimica, karate, volley, mountain bike, danza. Alle 20.30 si potrà assistere alla premiazione degli sportivi dell’anno e alle 22.00 serata in musica in compagnia di Mimmo DJ.

A partire da venerdì 31 agosto inizierà la vera e propria Agrigusta, con la novità di cui abbiamo accennato in premessa. Sarà infatti il Centro Storico ad ospitare la maggior parte degli eventi, ciò per proseguire nell’intento dell’Amministrazione di far conoscere e valorizzare gli angoli più caratteristici del nostro territorio. Tutte le tre sere, a partire dalle ore 17.30, apertura degli stand di vendita di prodotti tipici e dell’artigianato, alle ore 19.30 apertura della ristorazione. Possibilità di pranzare presso la SMS Fratellanza Quilianese nelle giornate di sabato e domenica. Venerdì alle ore 19.00 presso la SMS Fratellanza Quilianese consegna del DAE alla cittadinanza. La manifestazione sarà anche occasione di approfondimenti culturali e di conoscenza del territorio: nelle giornate di venerdi e sabato alle ore 18.00 l’Associazione Culturale Aemilia Scauri ci aiuterà infatti a scoprire Storia Cultura e Tradizioni di Quiliano e domenica, con ritrovo alle ore 17.00, possibilità di visita guidata a “Villa Maria”.

Sabato, a partire dalle ore 10.00, tornerà la tradizionale esposizione del bestiame e delle macchine agricole in collaborazione con l’Associazione Volontari Protezione Civile di Quiliano e l’iniziativa “Cavalgiocare” (organizzata dall’associazione “Mucchio Selvaggio”). Nel pomeriggio è prevista la consueta premiazione degli allevatori partecipanti. Nella giornata di domenica sarà organizzata dalla Associazione ANTEAS la “Festa della Fisarmonica” con esposizione di modelli all’interno del Palazzetto dello Sport di Quiliano ed esibizione di fisarmonicisti. La domenica ci sarà il consueto appuntamento con la degustazione, come ci viene indicato dal nome della manifestazione “Agrigusta”. In Piazza Costituzione, loc. Orso, alle ore 11.00 “Degustiamo in amicizia e in allegria – tavolo di degustazione dei prodotti del nostro territorio e di quelli degli amici francesi della Comunità dei Comuni Maconnais Val de Saone. Confronti amichevoli tra produzioni e storie diverse” con la collaborazione dell’Associazione Cuochi Savona.

Vasta anche l’offerta musicale, che vedrà ogni sera due punti musicali nel centro storico posti uno all’inizio e uno alla fine dello spazio dove si terrà la manifestazione, in modo che tutta la festa sia allietata dalla musica. Venerdì: Arianna Manca e Luca Pileri acustiche Live – musica dal vivo con “Ce”; Sabato i Never to late – RobertoDj; Domenica: la musica pop di Davide Crisafulli e le fisarmoniche che da Piazza Costituzione trasferiranno le loro melodie nel Borgo. Domenica sera inoltre in Piazza Costituzione alle ore 21.30 si potrà assistere ad una esibizione di “Progetto Festival Band” The Best of Sanremo – Le canzoni più amate del Festival. Tante le iniziative collaterali che si terranno nelle tre serate della manifestazione: “Agrigusta…in treno” percorso gratuito con trenino turistico che nelle serate di Venerdì, Sabato e Domenica collegherà la loc. Orso con il centro storico. Spazio giochi per bambini a cura del Comitato del Borgo Mostra Missionaria del Centro Africa e del Perù a cura dei Frati Cappuccini Liguri Street art lungo la Passeggiata del Centro storico in collaborazione con il SACS Venerdì – Pesca di Beneficenza realizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Quiliano Venerdì e sabato – a cura del Lions Club Vado Ligure-Quiliano “Vada Sabatia” Presentazione del Progetto Barattolo di Emergenza Lions. La ristorazione della manifestazione sarà curata nelle giornate di venerdi, sabato e domenica da: S.M.S. Fratellanza Quilianese (locali sociali Via Porcile), Società Cattolica Don Bazzano (locali Sociali Via Don Peluffo), SMS Montagna (stand in via Porcile), La Faraccia (locali di Via Don Peluffo).

Nelle giornate di giovedì e domenica in Piazza Costituzione chiosco della Polisportiva Quiliano. Parteciperanno inoltre le attività commerciali del Borgo.