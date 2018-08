A Pietra Ligure appuntamento con la “Fashion Night”

Il 27 agosto a Pietra Ligure torna, a grande richiesta, la Fashion Night: appuntamento con la notte del fascino e dell’eleganza.

“Sulla passerella e sul palco, sfileranno le proposte moda autunno-inverno di prestigiose boutique e rinomate sartorie ma non mancheranno ospiti d’eccezione”, dicono da Facciamo Centro, l’associazione attivita’ produttive che in collaborazione con l’assessorato al turismo di pietra ligure organizza la serata.

Presentatore dell’evento Gabriele Mago Gentile noto al grande pubblico per la sua brillante carriera televisiva di intrattenitore e come uno dei protagonisti più amati dei programmi pomeridiani delle reti rai per ragazzi. pianista completo ha condiviso il palco con artisti come Minghi, Gino Paoli, Morandi, Zucchero, Annalisa e molti altri.

Accanto a lui Nicole Magolie: affascinante interprete sudafricana, ma italiana di adozione. Vocalità straordinaria e grande presenza scenica si è esibita in tutto il mondo prendendo parte a numerose produzioni internazionali. Ha partecipato al Wind Summer Festival in onda su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi.

Altri ospiti della serata i ballerini semifinalisti di Italia’s Got Talent: Daniele Scarsi con la piccola aurora che emozioneranno il pubblico presente con le loro splendide coreografie.

Ma le sorprese della serata non finiscono qui … Appuntamento dunque per lunedì 27 agosto a Pietra Ligure in piazza San Nicolò dalle ore 21:30.