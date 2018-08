A Pietra il “Sunset beach festival”, la movida in spiaggia

Pietra Ligure. L’estate caldissima del 2018 si anima con l’ultimo appuntamento del Sunset Beach Festival. Giovedì 23 agosto sul litorale di Levante di Pietra Ligure, dai bagni Stella Maris fino al chiosco San Pietro Free Beach, dalle 19.00 nelle spiagge saranno protagonisti assoluti musica, street food, mercatini e spettacoli di ogni genere.

I concerti avranno inizio intorno alle 21.30: grande attesa per “Tom Soardi and the Company” che si esibiranno al San Pietro Freee Beach, dopo un tour in tutta Italia.

Il gruppo arriva in esclusiva a Pietra Ligure con ritmi pop and blues per una magica notte in spiaggia.

L’ingresso è gratuito in tutte le spiagge aderenti.