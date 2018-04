Visto il grande successo dell’iniziativa “A pesca e u Ma’” (a settembre 2018 arriverà alla sua quinta edizione), in occasione della Giornata del Mare e della Cultura Marina, che da questo anno è stata istituita a livello nazionale in data 11 aprile, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Varazze promuove presso il porto turistico Marina di Varazze l’evento dedicato alle scuole “A Pesca e u Ma’ a scuola”, in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale Parco Costiero Piani d’Invrea, la Marina di Varazze, la Capitaneria di Porto, Lega Navale Italiana, l’Associazione di Pesca Sportiva e il Varazze Club Nautico.

L’evento è dedicato alle classi dell’Istituto Comprensivo “Nelson Mandela”, in particolare alle classi della scuola secondaria di primo grado che seguono il progetto “Sezione Blu – A pesca, e vele e u Ma’” e della scuola primaria impegnante nel progetto “Tradizioni locali e l’ambiente marino varazzino – La cultura e gli sport nautici”, con la finalità di promuovere la valorizzazione delle biodiversità e del Santuario dei Cetacei e la promozione di buone pratiche per la tutela del mare.

Le classi avranno l’occasione di partecipare a laboratori didattici sul tema del mare (salatura delle acciughe, riconoscimento del pescato, ricette di cucina a base di pesce e cenni sulla nutrizione), visita alla cantieristica navale, incontro con i sommozzatori della Marina, giro del porto e visita del Museo del Mare.

“Vista la sottoscrizione della Carta di Parternariato Pelagos da parte del Comune nel novembre 2016 continua anche durante questo evento l’impegno rivolto alla conoscenza e alla salvaguardia dell’ambiente marino, che vede coinvolte le scuole varazzine in molte e diversificate attività sviluppate nei progetti e nell’ambito del progetto Ecoscholls della FEE, a cui hanno aderito anche per l’anno scolastico in corso”, dichiara l’assessore Massimo Baccino.