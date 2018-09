“A pesca e u Ma’ 2018”

Sabato 29 settembre appuntamento con “A Pesca e u Ma’”, l’evento conclusivo del “R.estate a Varazze”, il programma estivo di iniziative ambientali promosso dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Varazze.

“Siamo giunti alla quinta edizione della “A Pesca e u ma’ – comunica l’assessore all’Ambiente Massimo Baccino – un evento dedicato al mare, al Santuario dei Cetacei, alla pesca sostenibile con particolare attenzione alla scoperta delle tradizioni locali, degli antichi e nuovi mestieri marinareschi, che ha visto dalla sua nascita nel 2014, sempre più partecipazione e curiosità da parte di cittadini e turisti interessati al mondo marino.

Nella darsena antistante il Museo del Mare si potrà trascorrere un pomeriggio all’insegna di dimostrazioni, giochi, laboratori didattici e creativi per piccoli e non solo sul tema di mammiferi marini e sul tema del riciclo dei rifiuti a cura del Centro di Educazione ambientale comunale.

Sarà possibile incontrare i pescatori che ci mostreranno il loro pescato del giorno nonché le modalità di pesca dei cefalopodi grazie alla disponibilità dell’Associazione Pesca Sportiva di Varazze e al Gruppo Pesca LNI, curiosità sulla barca a vela e il Kayak fishing a cura del Varazze Club Nautico e cosa può essere realizzato con il recupero delle vele dismesse, nonché le preziose realizzazioni dei maestri d’ascia al Museo del Mare. Inoltre con la collaborazione della Marina di Varazze tramite i sub Techdiving Savona verrà effettuata una dimostrazione della pulizia dei fondali del porto turistico. Il tutto alla presenza della Capitaneria di Porto, che come tutti gli anni si rende disponibile agli utenti per informazioni sul loro prezioso operato in mare.

I più piccoli potranno divertirsi con un gioco sulla pesca sostenibile ed essere trasformati con il “Trucca bimbi” a cura del CEA in divertenti creature marine.