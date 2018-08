A Marina di Loano arriva IWS The American Wrestling Summer Show

Le superstar del wrestling americano targato IWS arrivano per la prima volta ospiti della prestigiosa cornice di Marina di Loano con il celebre “IWS The American Wrestling Summer Show”, il più importante spettacolo di wrestling dell’estate. A Loano il doppio appuntamento live, ad ingresso gratuito, è in programma per sabato 1 e domenica 2 settembre, quando saliranno sul ring della Italian Wrestling Superstar i migliori campioni del wrestling mondiale ed internazionale.

Dopo i sold out delle date precedenti ed i tour del Lazio e del Piemonte (che hanno registrato record di presenze con punte di 200 mila visitatori) i campioni del wrestling IWS si preparano per la più grande kermesse estiva di pro wrestling in Italia con alcuni dei più famosi atleti provenienti dai migliori circuiti. Sarà una miscela unica di sport e intrattenimento imperdibile per tutte le famiglie.

L’appuntamento di Loano vedrà l’esibizione di alcune star mondiali balzate agli onori della cronaca anche grazie alle presenze nelle trasmissioni Mediaset di Canale 5 ed Italia1 ed il recente cameo sui ring di “Striscia La Notizia”. Tra di loro c’è Tiny Iron, il colosso detentore del Guinness World record per i bicipiti più grandi al mondo e noto per il suo fisico enorme e spropositato; l’ex campione dei pesi massimi ed attuale campione intercontinentale IWS El Dinamico e “The Italian Dream”, la rivelazione del wrestling europeo. Questi ed altri atleti saranno pronti ad allietare l’estate dei veri fanatici di sport-entertainment con tante sorprese.

Ma non finisce qui. Gli spettacoli saranno ricchi di effetti speciali, con mosse acrobatiche e tecniche scenografiche di “uomini volanti”, lottatori mascherati e appariscenti lottatrici che si alterneranno e sfideranno nei match di questo sport a stelle e strisce.

La campana che darà inizio alla due giorni di wrestling suonerà alle 20.30 di sabato 1 settembre per poi continuare domenica 2 a partire dalle 16.30. A Loano “IWS The American Wrestling Summer Show” è offerto da “Il Caffe” srl in collaborazione con la Marina di Loano.

Il fenomenale show del wrestling è un mix tra sport e spettacolo visto in più di 180 paesi, in 35 lingue differenti e ha oltre 650 milioni di spettatori. E’ una disciplina capace di combinare l’azione di un match sul ring con puro spettacolo.

Per informazioni contattare i numeri 3397226786 o 3341006825 o visitare la pagina ufficiale dell’evento all’indirizzo www.wrestlingsuperstar.it.