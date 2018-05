“A” – Le opere di Alex Raso in mostra

Una mostra di lavori di Alex Raso che inducono lo spettatore ad una speciale lentezza e un ritmo pacato nell’indagare il mondo di un artista che insegue il suo desiderio di comunicare con gesti quotidiani di artigianale ascendenza e poetica musicalità.

Ai più la lettera A potrà, un po’ banalmente, ricondurre al nome dell’autore. In realtà suggerisce alcune parole: afflato, attesa, adolescenza (dal latino “adolescere” = “crescere”) e poi ancora anarchia e anestesia, amicizia e poi abisso, abbraccio, abbandono, anima. Valgono anche arrivederci e addio. Non vuole essere un escamotage ludico ma ognuno può davvero soffermarsi su un’emozione, uno stato dell’anima, una parola, appunto, ed è un modo per rallentare e trovare una misura con la quale approcciare la mostra.

Le opere scelte riprendono tessere del lavoro più esteso in termini sia di mezzi linguistici e supporti utilizzati quali carta, ceramica, tela, inchiostro, grafite, insomma tutto l’armamentario tecnico – la cassetta degli attrezzi – che Alex Raso domina con spontaneità e maestria, sia di cicli espressivi.

Per la sala di fondo, che l’artista con la sua usuale e apprezzata sensibilità definisce stanza “privata e provata”, Raso ha realizzato appositamente due grandi lavori contrapposti che raffigurano due fanciulli, un bimbo e una bimba, a grandezza naturale che si guardano. Nella stessa stanza, una conta, scritta e immaginata per i due bambini. Il risultato è una pittura senza nome. Il che evidentemente intriga: dove c’è una vibrazione senza spiegazioni di solito c’è quella sospensione del mondo che chiamiamo arte.

Inaugurazione sabato 2 giugno ore 18

La mostra a cura di Riccardo Zelatore è visitabile da martedì a domenica e ha il patrocinio del Comune di Albissola Marina