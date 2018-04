A Finale Ligure si corre con la Zonta Run

Terza edizione della Zonta Run, un appuntamento che fonde benessere, territorio e solidarietà: 10 km di corsa non competitiva, a passo libero e aperta a tutti: lo spirito non è quello di gareggiare ma ritrovarsi tutti insieme per lanciare un forte messaggio di solidarietà in difesa delle donne.

La manifestazione organizzata dallo Zonta Club ha come finalità quella di raccogliere fondi per finanziare un progetto che da diverso tempo lo Sportello Antiviolenza “Artemisia Gentileschi” sta portando nelle scuole superiori del Ponente savonese. Si tratta del percorso “Corpo ed emozioni in adolescenza”, lanciato in una fase pilota all’Istituto Agrario di Albenga, proseguito nel corso di quest’anno scolastico presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Aycardi Ghiglieri”, a Finale Ligure e pronto a continuare il suo cammino in altre scuole. Per il prossimo ciclo quasi certamente la destinazione sarà il Liceo “Issel”.

Lo scopo degli incontri è dialogare con le ragazze e i ragazzi per diffondere fin dall’adolescenza concetti importanti come il rispetto di sé e degli altri, l’educazione, il dialogo, la comprensione. Attraverso questo percorso, guidato da psicologi e psicoterapeuti, si intende costruire una società di domani più libera dalla violenza e più equilibrata nel rapporto uomo – donna e in generale tra individui.

Iscrizioni in piazza dei Gabbiani (piazza Wuillermin), all’inizio del lungomare

Quota di iscrizione: 10 euro (pagati al momento della consegna del numero)

Prenotazioni al numero 3478342198