A Ceriale per guardare il mondo “Con occhi di clown”

Presso la Sala Riflessi a Mare in lungomare Armando Diaz 91 Luisa Vassallo presenterà il suo ultimo lavoro “Con occhi da clown: per guardare il mondo a testa in giù” (edizioni Ancora), un prontuario per osservare ciò che ci circonda con occhi simili a quelli dei bambini, capaci di vedere la realtà da tutte le angolature, anche a testa in giù: il mondo appare così nuovo e speciale e, magari, anche “buono”.

Ci aiuteranno, in questo percorso, pagliacci, artisti, scienziati, santi (anche loro!), che hanno provato a volare nel cielo azzurro della semplicità. Il tutto con la partecipazione straordinaria dell’attore savonese Elio Berti.

Luisa Vassallo, autrice, attrice, animatrice culturale imperiese, collabora anche alla realizzazione di spettacoli prodotti dall’”Officina Teatrale sulla Strada di Grock” e offre la propia esperienza come “clown in corsia” con l’Associazione Onlus Sorrisi in Pillole di Imperia, a seguito di alcuni seminari con Patch Adams.

Seguirà rinfresco.