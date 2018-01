“A Carnevale ogni storia vale!” al Mondadori Bookstore

Riprendono i “Pomeriggi in Libreria” organizzati dal Mondadori Bookstore con il patrocinio dell’Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di Loano. Le attività sono rivolte ai bambini di tutte le età e si compongono di letture animate, laboratori a tema e, in chiusura, gustose merende. Il primo appuntamento si intitola “A Carnevale ogni storia vale!” e sarà un pomeriggio di letture, giochi, scherzetti e golosità.

I materiali impiegati per i laboratori sono “poveri” o di riciclo. “L’obiettivo è insegnare ai bambini che ci si può divertire anche con oggetti inconsueti e insospettabili”, spiega lo staff del Mondadori Bookstore.

Gli incontri si tengono ogni settimana e in giorni diversi, in maniera tale da andare incontro alle esigenze di tutti quei bimbi che al pomeriggio sono impegnati in attività scolastiche o sportive. È gradita la prenotazione e obbligatoria la presenza di un adulto.

Nel 2017 Loano è stata una delle tre località liguri ad ottenere il riconoscimento di “Città che Legge” che il circuito del Centro per il Libro e la Lettura attribuisce a quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura.

“È importante avvicinare i bambini alla lettura e alla cultura fin dai primi anni – spiegano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore a Cultura e Turismo Remo Zaccaria – Laboratori come quelli organizzati dal Mondadori Bookstore riescono a raggiungere questo obiettivo coniugando in maniera molto efficace momenti ludici e attività educative e didattiche volte proprio ad incentivare la ‘passione per i libri’ nei più piccoli”.