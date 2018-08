A Borghetto la mostra di Isabella Labate “Lungo il Cammino”

Borghetto Santo Spirito. Venerdì 24 agosto 2018, alle ore 18, a Palazzo Elena Pietracaprina, l’inaugurazione della mostra di Isabella Labate “Lungo il Cammino”.

L’esposizione raccoglie le tavole originali realizzate per l’omonimo libro, pubblicato dalla casa editrice Orecchio Acerbo. Le immagini raccontano una fiaba moderna, una storia che ipotizza un futuro possibile di solitudine e silenzio dopo un’apocalisse improvvisa. Il visitatore accompagna la protagonista nel suo cammino alla ricerca di forme di vita, in una natura grigia e all’apparenza ostile e sinistra, ma le paure di cui è costellato il suo percorso vengono dissipate da una continua speranza che sembra non affievolirsi mai. Le illustrazioni in bianco e nero hanno un forte impatto e contribuiscono a mantenere quella sensazione di suspense che fin dall’inizio si crea nel visitatore, che percorre il cammino.

Durante l’inaugurazione si svolgerà il reading del testo, che accompagna le tavole di “Lungo il Cammino”. Introduce Graziella Frasca Gallo.

“Con la mostra di Isabella Labate, che segue quelle ospitate negli scorsi anni di Chiara Carrer, Emanuele Luzzati, Nicoletta Costa, Assia Petricelli, Maurice Sendak e molti altri, il Comune di Borghetto S. Spirito prosegue il percorso di valorizzazione e conoscenza di importanti Illustratori, che riescono, con la propria arte, ad emozionare il visitatore e a trasmettere emozioni, facendo conoscere un’Editoria di qualità, che punta a divulgare messaggi profondi attraverso il disegno e la parola. Si ringrazia per il sostegno la Fondazione Vacca di Borghetto S. Spirito” spiega il Consigliere Delegato alla Cultura Avv. Mariacarla Calcaterra.

Isabella Labate è nata a Savona nel 1968 e si è formata come illustratrice a Genova, alla scuola di Emanuele Luzzati. Nel 1994 ha iniziato a pubblicare libri per ragazzi. Da allora ha lavorato con diverse case editrici italiane e straniere, ha esposto in Italia, in Giappone e a Taiwan, ed è stata selezionata alla Biennale di Bratislava nel 1995 e alla Mostra della Fiera del Libro di Bologna nel 2011, 2012 e 2013. Fra i suoi ultimi libri, tutti pubblicati da Grimm Press, “Charlie Chaplin”, “A torch in the dark”, “The old man and the sea”. Isabella vive a Savona con il marito e due figli, davanti al mare, ma appena può scappa nei boschi.

La mostra resterà aperta fino al 21 settembre, con i seguenti orari: dal 24 agosto al 02 settembre, dalle 17.30 alle 22.00. Dal 3 al 21 settembre: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 ed il mercoledì dalle 15,00 alle 17.

La mostra è a disposizione per visite guidate gratuite per le Scuole dal 17 al 21 settembre, previa prenotazione presso la Biblioteca Civica