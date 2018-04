7° Altare Glass Fest – Una festa per tutte le stagioni

Dopo i grandi successi di pubblico realizzati nelle prime sei edizioni Altare Glass Fest non lascia ma raddoppia! Un evento in crescita che continua ad attrarre esperti e maestri vetrai da tutto il mondo, dando nuovo spazio alla lavorazione del vetro soffiato, realtà millenaria che ha reso il paese di Altare famoso nel mondo.

Altare Glass Fest prenderà il via il 27 aprile e a cadenza mensile ospiterà sino al prossimo autunno un’assortita pattuglia di maestri vetrai nella fornace di Villa Rosa. Non più e non solo, dunque, la classica festa estiva ma una finestra aperta tutto l’anno sulle varie realtà della produzione del vetro artigianale e artistico.

La lavorazione del vetro, per centinaia di anni punto di riferimento per lo sviluppo economico, industriale e artistico di un intero territorio, rappresenta ancora oggi uno dei punti di forza dell’economia savonese. Le industrie del settore crescono ancora oggi intorno ad uno dei centri vetrari d’eccellenza del panorama nazionale: la produzione del vetro ad Altare risale infatti all’anno 1000 e da allora ha sempre caratterizzato l’industria del territorio.

Chiamando a lavorare fianco a fianco, accanto ai maestri vetrai altaresi, vetrai provenienti dalle più diverse tradizioni del mondo, AGF offre ai visitatori del Museo dell’Arte Vetraria Altarese il migliore esempio dell’eccellenza artigianale, mettendo a confronto stili e tecniche della lavorazione del vetro. Scopo dell’evento è inoltre far conoscere il paese di Altare, che si aprirà al pubblico con le sue eccellenze culturali. Non solo: AGF sconfinerà tra le vie del centro storico, accompagnando i visitatori con visite guidate realizzate con la collaborazione dei giovani del paese. Il tutto accompagnato da numerosi eventi collaterali, con la collaborazione delle associazioni e dei commercianti.

Immancabile, come in ogni edizione, una ricca offerta di corsi e laboratori creativi per bambini e adulti in cui anche il semplice appassionato, dal più giovane e inesperto al più navigato ed esigente, potrà misurarsi con gli stili e le varie lavorazioni al fianco di esperti e artigiani del settore, formatisi negli anni sulla materia. Vetrofusione, incisione, soffiatura del vetro borosilicato, perle a lume: tante tecniche per imparare ad amare un materiale eccezionale ed unico come il vetro.

Calendario delle dimostrazioni

27-28 aprile 2018, dalle 14 alle 18 Elena Rosso, Murano

29 aprile 2018, dalle 14 alle 18 Elio Bormioli e Vincenzo Richebuono, Altare

11 maggio 2018, dalle 14 alle 18 Vincenzo Richebuono, Altare

12-13 maggio 2018, dalle 14 alle 18 Ed Schmid, Bellingham WA (USA)

23-24 giugno 2018, dalle 14 alle 18, Antoine Pierini, Nicolas Laty e Jerome Chion, Biot (France)

21-22 luglio, dalle 17 alle 22,30, Elena Rosso, Murano

26-27 luglio 2018, dalle 17 alle 22,30, Reno Bardella, Murano

28-29 luglio 2018, dalle 17 alle 22,30, Paolo Crepax, Matteo Seguso e Lucia Santini, Murano

2-3-4-5 agosto 2018, dalle 17 alle 22,30, Jean-Marie Bertaina, Biot (France)

29-30 settembre 2018, dalle 14 alle 18, Josean Garcia, Torino

26-27-28 ottobre 2018, dalle 14 alle 18, Elena Rosso, Murano

9-10 novembre 2018, dalle 14 alle 18, Reno Bardella, Murano

11 novembre 2018, dalle 14 alle 18, Elio Bormioli e Vincenzo Richebuono

Altri appuntamenti

29 aprile 2018 Fiera di Primavera e lavorazione del vetro in fornace

dal 29 settembre 2018 Altare Vetro Design, protagonista Cristina Celestino