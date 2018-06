55esima Sagra della Ciliegia

A Castelbianco, uno dei Borghi più Belli d’Italia, in frazione Veravo, si tiene la 55esima edizione della Sagra della Ciliegia, organizzata da Pro Loco e Comune, durante la quale si svolgerà il concorso “Ciliegia d’Oro.

Sabato 2 giugno apertura degli stand gastronomici e degustazione di piatti tipici, nella zona ristorante totalmente coperta, a partire dalle ore 19. Seguirà la serata danzante con l’orchestra spettacolo “Rossella”.

Domenica 3 giugno la festa inizierà dalle ore 12 con la ristorazione. Nel pomeriggio animazione per i più piccoli a cura di Tazmani Animazione con truccabimbi, sculture di palloncini, giochi di magia e tanto altro. In più una novità assoluta: Foot Darts, il calcio freccette con musica e vari tornei per grandi e piccini. Sempre alle ore 19 apertura degli stand gastronomici e a segurie la serata danzante con l’orchestra spettacolo Beppe Dany Band.