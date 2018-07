51esima EcoSagra delle Melanzane Ripiene

La Regione Liguria ha pubblicato il risultato relativo al bando per la concessione del logo di Ecofesta alle manifestazioni liguri del 2018. Le numerose domande pervenute sono state valutate secondo i criteri regionali 2018 per la concessione del logo Ecofesta Regione Liguria della DGR 300/2018 ed è stata formulata una graduatoria che vede:

la Coce d’Oro di Sciarborasca onlus per l’Ecofesta Sociale con un totale di 41 punti A.S.D. Menesi Young di Imperia per la festa “Limone a piedi” con un totale di punti 41 Pro Loco di Gorra e Olle (Finale Ligure) per la 51esima Sagra delle Melanzane Ripiene con 40 punti

È evidente il grande risultato ottenuto dalla Pro Loco di Gorra e Olle che da anni si distingue per gli ottimi risultati relativi alla raccolta differenziata e che quest’anno, in questa meritoria classifica, si pone come prima assoluta in provincia di Savona e prima tra tutte le Pro Loco liguri.

Il risultato premia la collaborazione tra la Pro Loco di Gorra e Olle con l’amministrazione comunale di Finale Ligure e Finale Ambiente nell’impegno organizzativo teso a differenziare la quasi totalità dei rifiuti che provengono dalla famosa e rinomata Sagra delle Melanzane Ripiene, che quest’anno si presenterà con interessanti novità.

I graditi ospiti oltre ai tradizionali e prelibati piatti e l’opzione vegana troveranno un “mastro gelataio” che sul momento preparerà gustosi gelati alla panna e al Chinotto. Nei tre giorni della sagra (17-18-19 agosto) avremo sul palco le famose band di Valter ed Erica, I Libero Arbitrio e i Déjà Vu.

Ci saranno inoltre nel salone della Pro Loco un’esposizione di modellini e il bus navetta gratuito dalle 19 alle 24 dalla piazza della stazione di Finale Ligure a Gorra per tutti i giorni della sagra, compreso il 20 agosto.

Le manifestazioni proseguiranno anche lunedì 20 agosto con una sagra del tutto particolare, la “80 Voglia di Sagra”, con il complesso Good Time del chitarrista Claudio Cinquegrane dei New Trolls. Si tratterà di una serata all’insegna di un revival degli anni ’80 con piatti dedicati al periodo storico.

“Dopo i riconoscimenti ricevuti vi invitiamo alle nostre manifestazioni nella certezza che ancora una volta la nostra organizzazione vi farà passare ore liete nello stupendo entroterra finalese”, dichiara la Pro Loco di Gorra e Olle.