“50 sfumature di Gigio (Gigio è mio marito)” in scena ad Alassio

Mercoledì 7 marzo, alle ore 21.00, alla ex Chiesa Anglicana di Alassio andrà in scena “50 sfumature di Gigio (Gigio è mio marito)” scritto e diretto da Simonetta Guarino.

Il Gigio (alias il Maschio-Marito) attraverso lo sguardo di due donne molto diverse: la Dottoressa Melany, studiosa delle meraviglie della psiche, miniera di aneddoti e resoconti di vita vissuta e Gaia, archetipo stesso della casalinga di Voghera. Due punti di vista sul mistero misterioso del Pensiero Maschile.

Due profonde conoscitrici della relazione uomo-donna. Con lo spettacolo “50 sfumature di Gigio”, la Guarino ci regala una profonda conoscenza del maschio per antonomasia, il Gigio per l’appunto, fornendoci bislacchi suggerimenti su come nutrire il Gigio, come amarlo, come sopravvivergli, come renderlo inoffensivo ma soprattutto come farlo nostro per l’eternità, perché: “…Finchè un uomo ti picchia vuol dire che c’è!”.

Amata dal pubblico ed apprezzata dalla critica Simonetta Guarino mette in scena un mondo dissacrante e trasgressivo, che gioca con l’universo femminile e sa parlare di ciò che non può essere detto.

Abbonamento € 100,00 (sei spettacoli) – Abbonamento ridotto per studenti € 70,00 (sei spettacoli)

Biglietto € 20,00 – Biglietto ridotto per studenti € 15,00

Prevendita biglietti: Caffè Narducci Via Milite Ignoto 1 Alassio tel. 3389127842