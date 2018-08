5° RiVWiera – Raduno di Maggiolini Volkswagen

Quinta edizione di “RiVWiera”, il raduno di fine estate per tutti gli amanti del mondo dei Maggiolini e derivati Volkswagen raffreddati ad aria (pulmini, dune buggy, etc.). L’associazione Lenti & Contenti di Savona con il patrocinio dei Comuni di Finale Ligure e Calice Ligure coordinerà la pacifica invasione della passeggiata a mare di Finale Ligure da parte di equipaggi provenienti dalla Liguria, dalle regioni vicine e da Francia e Svizzera.

Un vero spettacolo visivo per celebrare il mito Volkswagen nei suoi molteplici aspetti. Collezionisti, neopatentati, ultrasessantenni… il mito è alla portata di tutti e ancora vivo più che mai!

Questa edizione sarà caratterizzata da uno scopo molto nobile: di fatti la manifestazione supporterà la Piccoli Cuori onlus, che si occupa di aiutare bambini che nascono con cardipatie congenite e i loro genitori presso l’Ospedale Giannina Gaslini di Genova. Un motivo in più per non mancare!